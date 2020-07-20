Агент Жиго прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Короткая ссылка
Мохамед Беншенафи, агент французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в другой клуб.
Агент Жиго прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет. Интерес к Самуэлю есть, многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведём», — цитирует Беншенафи Sport24.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года. За это время он провёл 44 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Жиго с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить