Агент Жиго прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Мохамед Беншенафи, агент французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в другой клуб.

«Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет. Интерес к Самуэлю есть, многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведём», — цитирует Беншенафи Sport24.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года. За это время он провёл 44 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жиго с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак».