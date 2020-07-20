СМИ: Жиго с высокой долей вероятности летом покинет «Спартак»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, «Спартак» имеет сложности с финансовым фейр-плей, в то время как Жиго является одним из самых ценных активов клуба. Учитывая, что красно-белые не смогут попасть в еврокубки по итогам сезона, в руководстве клуба посчитали, что оборона команды способна обойтись без Жиго.

По этой причине «Спартак» готов продать игрока, если получит хорошее предложение.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года. За это время он провёл 44 матча, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Шамиль Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке.