Президент UFC оценил достижения Нурмагомедова
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- Reuters
«Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег. Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Не будет и такого, как Конор Макгрегор. Но у нас будут другие звёзды», — цитирует Уайта The National.
Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.
Ранее Уайт рассказал, где состоится следующий бой Нурмагомедова.