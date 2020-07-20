Президент UFC оценил достижения Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил заслуги чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Президент UFC оценил достижения Нурмагомедова
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег. Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Не будет и такого, как Конор Макгрегор. Но у нас будут другие звёзды», — цитирует Уайта The National

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Уайт рассказал, где состоится следующий бой Нурмагомедова.

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