Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко повздорил с болельщиком петербургского «Зенита» в соцсетях после матча полуфинала Кубка России по футболу.

Один из пользователей написал в комментариях под публикацией игрока в Instagram: «Пришёл править, подготовился к финалу, но облом».

Ещенко, в свою очередь, ему ответил: «А ты радуйся и судей поцелуй в одно место».

Он также добавил, что болельщики «Зенита» будут не рады по всей России.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее Алекс Крал выразил мнение, что поражение от «Зенита» сделает «Спартак» сильнее.