Хусаинов считает, что судья должен был удалить с поля Оздоева в матче 1/2 финала Кубка России
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«Футболист открытой подошвой пошёл на соперника. Давно есть рекомендация удалять за такое, это связано с возможной инвалидностью и потерей трудоспособности. После подобных подкатов иногда заканчивают карьеру. Конечно, нужно было давать Оздоеву не жёлтую, а красную. Но Иванов со своими помощниками у мониторов не решились», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».
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