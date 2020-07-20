Хусаинов считает, что судья должен был удалить с поля Оздоева в матче 1/2 финала Кубка России

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил эпизод с подкатом футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева против Айртона на последних минутах матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Футболист открытой подошвой пошёл на соперника. Давно есть рекомендация удалять за такое, это связано с возможной инвалидностью и потерей трудоспособности. После подобных подкатов иногда заканчивают карьеру. Конечно, нужно было давать Оздоеву не жёлтую, а красную. Но Иванов со своими помощниками у мониторов не решились», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».

«Зенит» стал финалистом Кубка России и сыграет за трофей 25 июля в Екатеринбурге против «Химок».

Ранее Дзюба оценил важность победы над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России.