Комментатор UFC высоко оценил выступление Царукяна на UFC Fight Island 2

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Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган высоко оценил выступление россиянина Армана Царукяна на турнире UFC Fight Island 2.
Комментатор UFC высоко оценил выступление Царукяна на UFC Fight Island 2
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«В предварительном карде было несколько талантливых бойцов, но этот парень, Арман Царукян, очень выделяется на фоне других. Ему всего 23 года, однако он является одним из самых многообещающих талантов в смешанных единоборствах. Сегодня он в доминирующем стиле победил настоящего зверя — Дэйви Рамоса. Это было впечатляюще. Следите за этим парнем», — написал Роган на своей странице в Instagram.

Царукян одержал победу единогласным решением судей над бразильским бойцом Дэйви Рамосом.

Ранее сообщалось, чем завершился турнир UFC Fight Island 2.

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