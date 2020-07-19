Мещеряков: у Николича семь игр и ни одного поражения

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал второе место клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги, позволяющее выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Вы сами всё видели. Семь матчей и ни одного поражения. Выводы можно сделать. Что касается задачи в группе Лиги чемпионов, то я их не ставлю, их ставит совет директоров. Конечно, хочется побороться за выход из группы. Мы третий раз подряд попадаем в групповой этап. Это говорит о правильной работе всех участников данного процесса», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня 2020 года. На этом посту серб сменил 73-летнего Юрия Сёмина.

Ранее «Локомотив» стал вице-чемпионом России и сыграет в групповом раунде ЛЧ.