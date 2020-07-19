Петржела: у «Химок» нет шансов в финале Кубка России

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре предрекает победу «Зениту» в финальном матче Кубка России против «Химок».

«Сложно сказать, сильнейший ли это «Зенит» в истории. Но если они оформят золотой дубль, это будет супер. У них подобрался отличный состав, возглавляемый сильным наставником и эффективным руководством. Они работают как слаженная команда. «Зенит» показывает классный футбол, который приносит результат. В финале у «Химок» нет шансов, питерцы без вопросов возьмут Кубок», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России «Химки» — «Зенит» пройдёт 25 июля в Екатеринбурге.

Ранее фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком».