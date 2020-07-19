Россиянка Костенюк выиграла четвёртый этап Гран-при Women's Speed Chess Championship

Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу на четвёртом этапе Гран-при онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship.

В финале Костенюк обыграла Хампи Конеру из Индии со счётом 7:5.

Четвёртый этап Гран-при является заключительным перед суперфиналом, куда попадут две спортсменки, набравшие наибольшее количество очков по итогам трёх сыгранных этапов.

Таким образом, Костенюк набрала 24 очка и вышла в суперфинал турнира. В решающем матче, который состоится 20 июля, россиянка сыграет с украинкой Анной Ушениной.

Ранее сообщалось, что Костенюк вышла в финал этапа Гран-при Women's Speed Chess Championship.