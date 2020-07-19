Тарасова почтила память фигуриста Тена

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Тарасова почтила память фигуриста Тена
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Два года без Дениса... Как же тебя не хватает! Помним, любим!» — написала Тарасова в своём Instagram.

19 июля 2018 года два преступника попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров — фигуристки Екатерины Александровской.

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