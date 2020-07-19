Тарасова почтила память фигуриста Тена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Два года без Дениса... Как же тебя не хватает! Помним, любим!» — написала Тарасова в своём Instagram.

19 июля 2018 года два преступника попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров — фигуристки Екатерины Александровской.