Тарасова почтила память фигуриста Тена
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
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«Два года без Дениса... Как же тебя не хватает! Помним, любим!» — написала Тарасова в своём Instagram.
19 июля 2018 года два преступника попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.
Ранее Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров — фигуристки Екатерины Александровской.