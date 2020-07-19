«Спартак» опроверг слухи о массовом заболевании коронавирусом футболистов молодёжной команды

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу появившейся информации о вспышке коронавирусной инфекции в молодёжной команде красно-белых.
«Спартак» опроверг слухи о массовом заболевании коронавирусом футболистов молодёжной команды
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Информация о массовом заболевании игроков «Спартака-2» и молодёжного состава команды не соответствует действительности. В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни, согласно изначальному тренировочному расписанию», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

При этом в клубе отметили, что положительный результат теста на коронавирус получил вратарь Александр Алексеев. Голкипер был госпитализирован и прошёл обследование в одной из клиник Москвы. При этом на данный момент он уже выписан и соблюдает изоляцию у себя дома.

«На тренировочной базе ФК «Спартак» Москва в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что два футболиста молодёжной команды «Спартака» заболели коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить