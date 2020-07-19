«Спартак» опроверг слухи о массовом заболевании коронавирусом футболистов молодёжной команды

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу появившейся информации о вспышке коронавирусной инфекции в молодёжной команде красно-белых.

«Информация о массовом заболевании игроков «Спартака-2» и молодёжного состава команды не соответствует действительности. В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни, согласно изначальному тренировочному расписанию», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

При этом в клубе отметили, что положительный результат теста на коронавирус получил вратарь Александр Алексеев. Голкипер был госпитализирован и прошёл обследование в одной из клиник Москвы. При этом на данный момент он уже выписан и соблюдает изоляцию у себя дома.

«На тренировочной базе ФК «Спартак» Москва в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что два футболиста молодёжной команды «Спартака» заболели коронавирусом.