Источник: два футболиста молодёжной команды «Спартака» заболели коронавирусом
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Как сообщается в Telegram-канале Sport_Inside, положительные результаты тестов на COVID-19 получили вратари Андреа Романьоли и Александр Алексеев.
Отмечается, что заболел также массажист команды.
До этого в прессе появилась информация, что у восьми игроков команды есть подозрение на коронавирус, а базу в Тарасовке закрыли на карантин.
Ранее сообщалось, что «Сочи» готовится к матчу 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», несмотря на вспышку коронавируса в команде.