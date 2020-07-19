Источник: два футболиста молодёжной команды «Спартака» заболели коронавирусом

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Два игрока молодёжной команды московского футбольного клуба «Спартак» заболели коронавирусной инфекцией.
Источник: два футболиста молодёжной команды «Спартака» заболели коронавирусом
  • © REUTERS/Alkis Konstantinidis

Как сообщается в Telegram-канале Sport_Inside, положительные результаты тестов на COVID-19 получили вратари Андреа Романьоли и Александр Алексеев.

Отмечается, что заболел также массажист команды.

До этого в прессе появилась информация, что у восьми игроков команды есть подозрение на коронавирус, а базу в Тарасовке закрыли на карантин.

Ранее сообщалось, что «Сочи» готовится к матчу 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», несмотря на вспышку коронавируса в команде.

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