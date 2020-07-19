Экс-футболист «Барселоны» Стоичков назвал Сетьена посредственным тренером

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Бывший нападающий испанской «Барселоны» Христо Стоичков считает, что руководство клуба приняло неправильное решение, назначив Кике Сетьена на пост главного тренера команды.
Экс-футболист «Барселоны» Стоичков назвал Сетьена посредственным тренером
  • Reuters

«Вы выгоняете Эрнесто Вальверде, когда «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, но не увольняете тренера, когда команда проигрывает в матче с «Ромой» (0:3) или «Ливерпулем» (0:4). Или с «Валенсией» в финале Кубка Испании», — цитирует Стоичкова Marca

Он также выразил недовольство большим количеством потраченных денег, притом что ничего не удалось выиграть.

«Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», — подчеркнул Стоичков.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года. После 37 туров Примеры каталонцы занимают второе место, набрав 79 очков и потеряв шансы на золотые медали чемпионата Испании. Чемпионом страны досрочно стал мадридский «Реал» (86). 

Ранее Сетьен выразил мнение, что «Барселоне» по силам выиграть ЛЧ в нынешнем сезоне.

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