Экс-футболист «Барселоны» Стоичков назвал Сетьена посредственным тренером

Бывший нападающий испанской «Барселоны» Христо Стоичков считает, что руководство клуба приняло неправильное решение, назначив Кике Сетьена на пост главного тренера команды.

«Вы выгоняете Эрнесто Вальверде, когда «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, но не увольняете тренера, когда команда проигрывает в матче с «Ромой» (0:3) или «Ливерпулем» (0:4). Или с «Валенсией» в финале Кубка Испании», — цитирует Стоичкова Marca.

Он также выразил недовольство большим количеством потраченных денег, притом что ничего не удалось выиграть.

«Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника», — подчеркнул Стоичков.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года. После 37 туров Примеры каталонцы занимают второе место, набрав 79 очков и потеряв шансы на золотые медали чемпионата Испании. Чемпионом страны досрочно стал мадридский «Реал» (86).

Ранее Сетьен выразил мнение, что «Барселоне» по силам выиграть ЛЧ в нынешнем сезоне.