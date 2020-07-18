Сетьен считает, что «Барселоне» по силам выиграть ЛЧ в нынешнем сезоне

Короткая ссылка
Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен высказал мнение, что его команде по силам в нынешнем сезоне одержать победу в Лиге чемпионов.
Сетьен считает, что «Барселоне» по силам выиграть ЛЧ в нынешнем сезоне
  • Reuters

«Вся команда понимает, что есть вещи, которые нам нужно улучшить, чтобы стать более надёжными. Если нам удастся провести такой матч, как с «Вильярреалом» в Примере, то мы сможем победить в Лиге чемпионов. Мы должны стать более последовательными. Если мы сделаем всё, что в наших силах, мы сможем выиграть этот трофей. А если мы будем играть так, как в последних матчах, то ничего не выиграем», — приводит слова Сетьена Marca.

На данный момент «Барселона» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов и успела провести выездную встречу с «Наполи», которая завершилась со счётом 1:1. Ответная игра запланирована на 8 августа и должна пройти на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что в УЕФА допустили возможность переноса матча ЛЧ «Барселона» — «Наполи» в Португалию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить