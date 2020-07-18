Сетьен считает, что «Барселоне» по силам выиграть ЛЧ в нынешнем сезоне

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен высказал мнение, что его команде по силам в нынешнем сезоне одержать победу в Лиге чемпионов.

«Вся команда понимает, что есть вещи, которые нам нужно улучшить, чтобы стать более надёжными. Если нам удастся провести такой матч, как с «Вильярреалом» в Примере, то мы сможем победить в Лиге чемпионов. Мы должны стать более последовательными. Если мы сделаем всё, что в наших силах, мы сможем выиграть этот трофей. А если мы будем играть так, как в последних матчах, то ничего не выиграем», — приводит слова Сетьена Marca.

На данный момент «Барселона» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов и успела провести выездную встречу с «Наполи», которая завершилась со счётом 1:1. Ответная игра запланирована на 8 августа и должна пройти на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что в УЕФА допустили возможность переноса матча ЛЧ «Барселона» — «Наполи» в Португалию.