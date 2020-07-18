В УЕФА допустили возможность переноса матча ЛЧ «Барселона» — «Наполи» в Португалию

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува допустил возможность переноса ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и неаполитанским «Наполи» в Португалию.

«Мы надеемся, что этого не произойдёт и ответные матчи клубы смогут сыграть на своих полях. Очевидно, есть альтернативные решения. Если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч пройдёт на нейтральном поле в Португалии», — приводит слова Увы Football Italia.

Матч «Барселона» — «Наполи» должен пройти на «Камп Ноу» 8 августа. По данным СМИ, проведение матча оказалось под угрозой из-за новой вспышки коронавируса в городе.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.