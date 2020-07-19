«Милан» разгромил «Болонью» в Серии А

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«Милан» одержал разгромную победу над «Болоньей» в матче 34-го тура итальянской Серии А.
«Милан» разгромил «Болонью» в Серии А
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Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Милану» принесли голы Алексиса Салемакерса, Хакана Чалханоглу, Исмаэля Беннасера, Анте Ребича и Давиде Калабрии, забивших на 10-й, 24-й, 49-й, 57-й и второй компенсированной ко второму тайму минутах соответственно.

«Болонья» ответила голом Такэхиро Томиясу на 44-й минуте.

«Милан» с 56 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 43 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» в меньшинстве ушёл от поражения в матче Серии А с «Сассуоло».

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