«Кальяри» в меньшинстве ушёл от поражения в матче Серии А с «Сассуоло»

«Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась вничью 1:1.

Гости забили первыми. Уже на 12-й минуте отличился Франческо Капуто.

На 48-й минуте «Кальяри» остались вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Андреа Карбони. На 63-й минуте хозяева поля сумели сравнять счёт благодаря голу Жоау Педро с передачи Марко Рога.

«Сассуоло» с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» с 42 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не сумела обыграть «Верону» в Серии А.