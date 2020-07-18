«Кальяри» в меньшинстве ушёл от поражения в матче Серии А с «Сассуоло»
- @CagliariCalcio
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась вничью 1:1.
Гости забили первыми. Уже на 12-й минуте отличился Франческо Капуто.
На 48-й минуте «Кальяри» остались вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Андреа Карбони. На 63-й минуте хозяева поля сумели сравнять счёт благодаря голу Жоау Педро с передачи Марко Рога.
«Сассуоло» с 48 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» с 42 очками — 11-й.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» не сумела обыграть «Верону» в Серии А.