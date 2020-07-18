«Аталанта» не сумела обыграть «Верону» в Серии А

Бергамская «Аталанта» и «Верона» сыграли вничью в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счётом 1:1.

Гости забили первыми. На 50-й минуте отличился Дуван Сапата.

«Верона» ответила голом Маттео Пессины на 59-й минуте.

«Аталанта» с 71 очком поднялась на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив миланский «Интер», у которого ещё есть игра в запасе, лишь по дополнительным показателям. «Верона» с 45 очками — девятая.

Ранее сообщалось, что «Интер» одержал крупную победу над СПАЛом в 33-м туре Серии А.