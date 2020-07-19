Ганус о результатах аудита РУСАДА: ничего, кроме разочарования и гнева

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение об углублённом аудите финансовой деятельности организации.

«Мы закончили анализировать отчёт «Финэкспертизы», который заказал ОКР. Ничего, кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня, после всего, я ещё больше горжусь нашей Dream Team RUSADA и понимаю, как далеки от учредителя. Понимаю, что наше исследование дискредитировало заказной отчёт и всё переходит в другую плоскость. И, как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, работавший в том числе над лабораторными по висельникам, хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу. Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчёт, заказанный ОКР, направленный на моё отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», — написал Ганус в своём Twitter.

56-летний Ганус возглавляет РУСАДА с 31 августа 2017 года. За время его руководства агентство было восстановлено в правах.

Ранее в РУСАДА выразили несогласие с выводами аудита, проведённого ОКР.