«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
  • © pfcsochi.ru

«Варианты состава будут рассматриваться различные. Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков: он решает, кто будет выходить на поле. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодёжки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Он отметил, ясность относительно того, состоится матч или нет, наступит в ближайшие дни.

«Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом», запланированный на 16 июля, из-за вспышки коронавируса в команде, которая была выявлена в день игры. По данным оперштаба РПЛ, заболели девять человек.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» запланирован на 22 июля.

Ранее сообщалось, что «Сочи» готовится к матчу 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», несмотря на вспышку коронавируса.

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