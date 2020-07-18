«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
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«Варианты состава будут рассматриваться различные. Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков: он решает, кто будет выходить на поле. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодёжки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Он отметил, ясность относительно того, состоится матч или нет, наступит в ближайшие дни.
«Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом», запланированный на 16 июля, из-за вспышки коронавируса в команде, которая была выявлена в день игры. По данным оперштаба РПЛ, заболели девять человек.
Матч «Крылья Советов» — «Сочи» запланирован на 22 июля.
Ранее сообщалось, что «Сочи» готовится к матчу 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», несмотря на вспышку коронавируса.