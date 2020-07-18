Черышев не сыграет в матче последнего тура Примеры из-за травмы
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, у Черышева диагностирована травма приводящей мышцы бедра.
Сроки восстановления российского хавбека не называются.
Матч «Севилья» — «Валенсия» состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнётся в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 29-летний Черышев сыграл в 31 матче за «Валенсию» во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что отец Черышева призвал прекратить разговоры о травмах сына.