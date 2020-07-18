Черышев не сыграет в матче последнего тура Примеры из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет своей команде в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Как сообщает пресс-служба клуба, у Черышева диагностирована травма приводящей мышцы бедра.

Сроки восстановления российского хавбека не называются.

Матч «Севилья» — «Валенсия» состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнётся в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев сыграл в 31 матче за «Валенсию» во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что отец Черышева призвал прекратить разговоры о травмах сына.