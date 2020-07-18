Отец Черышева призвал прекратить разговоры о травмах сына: давным-давно уже их нет

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, высказал мнение о выступлениях сына в сезоне-2019/20.
Отец Черышева призвал прекратить разговоры о травмах сына: давным-давно уже их нет
  • Reuters

«Доволен сыном, доволен его игрой, его отношением к делу. Это в первую очередь. Давайте уже закроем эту тему про травмы. Давным-давно уже травм нет, а вы все повторяете одно и то же. Оно на самом деле начинает немножко напрягать. Денис доволен командой, местом, где он находится, и ему приятно играть в испанском чемпионате», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Он отметил, что его сын старается конкурировать с Гонсалу Гедешем, который также на протяжении долгого времени был травмирован и тоже много пропустил.

«В данный момент есть конкуренция, это хорошо для каждого футболиста. Если один расслабляется, на его позицию выходит другой. Есть игры, когда они играют вместе, постоянно происходит ротация», — добавил отец игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев сыграл в 31 матче за «Валенсию» во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее отец Черышева отреагировал на слухи о возможном переходе сына в «Зенит».

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