Шварцман о победе в Венгрии: я не ожидал оказаться на первой позиции

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Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в первой гонке третьего этапа «Формулы-2» — Гран-при Венгрии.
Шварцман о победе в Венгрии: я не ожидал оказаться на первой позиции
  • © fiaformula2.com

«Позитивная и очень крутая гонка получилась. Если честно, вначале я не ожидал оказаться на первой позиции, на которой мы в итоге финишировали. Отличный старт, наверное, лучший старт, который я делал в «Формуле-2» точно. Другая стратегия, которая очень нам помогла: мы ехали быстрее других. Единственная моя ошибка была на выезде с пит-лейна, когда я заблокировал передние два колеса, это было очень неожиданно. Я очень рад, что шины выдержали этот манёвр. И в дальнейшем у меня получилось показать очень хорошее время на круге и большую скорость. И я проехал всех и выиграл с разницей в 18 секунд, поэтому очень рад и счастлив», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

20-летний Шварцман проводит дебютный сезон в «Формуле-2». В прошлом году он стал чемпионом «Формулы-3».

Ранее сообщалось, что Шварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии.

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