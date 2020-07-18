Актёр Маклаков: «Спартак» задолжал мне за пять матчей и должен выйти в финал Кубка России
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«Я болею за «Спартак», поэтому не могу думать ни о чём, кроме победы. Моя команда выиграет и пройдёт дальше. Ребята сейчас злые, должны хорошо сыграть, потому что судейский беспредел и беспредел с финансированием одного клуба в нашей стране достиг такого градуса, когда в футболе всё будет решаться не за счёт мастерства, а за счёт силы духа и амбиций», — приводит слова Маклакова РИА Новости.
Он отметил, что дополнительной мотивацией для игроков «Спартака» может стать победа над «Ахматом».
«Восхищаться «Спартаком» после игры с «Ахматом» не могу по одной причине: они задолжали мне за пять матчей подряд. Расхваливать не буду, просто жду от них серьёзной игры с «Зенитом», это серьёзный матч для болельщиков. Они должны понимать, что здесь уже не до нытья. Мы понимаем и видим, что от финансирования и хорошего отношения с судьями зависит судьба чемпионата», — добавил актёр.
Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.
Ранее Евгений Кафельников рассказал, что не верит в победу «Спартака» над «Зенитом».