Кафельников рассказал, что не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Пройдёт ли «Спартак» в финал? Я сомневаюсь. Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал «Зенита», у меня нет. А за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»? Есть аргументы? Я не вижу. Состав у питерцев явно класснее. Каких-то эффективных тактических вещей у красно-белых я тоже не заметил», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в «Спартаке» нет игрока, который смог бы решить исход матча.

«Да и в целом в этой команде нет решальщика. Раньше могли вытаскивать матчи за счёт Квинси Промеса, Луиса Адриану, Фернанду. Сейчас таких исполнителей я не вижу», — добавил теннисист.

Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Роман Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту».