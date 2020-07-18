Кафельников рассказал, что не верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
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«Пройдёт ли «Спартак» в финал? Я сомневаюсь. Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал «Зенита», у меня нет. А за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»? Есть аргументы? Я не вижу. Состав у питерцев явно класснее. Каких-то эффективных тактических вещей у красно-белых я тоже не заметил», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что в «Спартаке» нет игрока, который смог бы решить исход матча.
«Да и в целом в этой команде нет решальщика. Раньше могли вытаскивать матчи за счёт Квинси Промеса, Луиса Адриану, Фернанду. Сейчас таких исполнителей я не вижу», — добавил теннисист.
Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.
Ранее Роман Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту».