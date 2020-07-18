Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в полуфинале Кубка России по футболу.

«Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если «Зенит» сыграет в свою игру — ничего «Спартак» не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы», — сказал Широков в эфире «Радио Зенит».

По его мнению, у сине-бело-голубых могут возникнуть проблемы, если они вальяжно подойдут к игре, но если команда Сергея Семака грамотно подойдёт к матчу, то фаворит очевиден. При этом он отметил, что «Спартак» может навязать борьбу.

«Бой на каждом участке поля, выгрызать мяч так, чтобы он в крови до вратаря долетал. Как таковой игры они противопоставить не могут», — добавил Широков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Широков отреагировал на призыв Леонида Федуна судить «Спартак» так же, как «Зенит».