Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в полуфинале Кубка России по футболу.
Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту»
  • fc-zenit.ru

«Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если «Зенит» сыграет в свою игру — ничего «Спартак» не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы», — сказал Широков в эфире «Радио Зенит».

По его мнению, у сине-бело-голубых могут возникнуть проблемы, если они вальяжно подойдут к игре, но если команда Сергея Семака грамотно подойдёт к матчу, то фаворит очевиден. При этом он отметил, что «Спартак» может навязать борьбу.

«Бой на каждом участке поля, выгрызать мяч так, чтобы он в крови до вратаря долетал. Как таковой игры они противопоставить не могут», — добавил Широков.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Широков отреагировал на призыв Леонида Федуна судить «Спартак» так же, как «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить