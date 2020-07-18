Широков отреагировал на призыв Федуна судить «Спартак», как «Зенит»

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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал недавнее высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна по поводу судейства.
Широков отреагировал на призыв Федуна судить «Спартак», как «Зенит»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Безусловно, это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые, оттого что их обижают. Конечно, ошибки не в пользу «Спартака» есть. Но можно вспомнить начало сезона, когда была обратная картина», — сказал Широков в эфире «Радио Зенит».

Он отметил, что в первом туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Сочи» именно благодаря судейской ошибке (1:0). Кроме того, он выразил мнение, что в большинстве случаев решения арбитров оправданны.

«Вот он какой хештег предложил? Судите нас, как «Зенит»? Я ему сказал: «Играйте как «Зенит». Может быть, тогда сможете первое место занять». Почему он такой хештег не предложил?» — добавил Широков.

Матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Широков высказался о назначении Шамиля Газизова на пост гендиректора «Спартака».

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