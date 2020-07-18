Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении

Полузащитник российского клуба «Ростов» Хорен Байрамян прокомментировал своё решение выступать за сборную Армении по футболу.

«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что всё это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда наконец надену майку сборной Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Федерация футбола Армении (FFA).

Байрамян родился в Армении, однако был заигран за молодёжные сборные России U-18, U-19 и U-21, в составе которых в общей сложности провёл 16 матчей и забил три мяча.

Ранее FFA объявила, что Байрамян будет выступать за сборную Армении.