Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении

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Полузащитник российского клуба «Ростов» Хорен Байрамян прокомментировал своё решение выступать за сборную Армении по футболу.
Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что всё это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда наконец надену майку сборной Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Федерация футбола Армении (FFA).

Байрамян родился в Армении, однако был заигран за молодёжные сборные России U-18, U-19 и U-21, в составе которых в общей сложности провёл 16 матчей и забил три мяча.

Ранее FFA объявила, что Байрамян будет выступать за сборную Армении.

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