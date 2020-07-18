Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что всё это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду когда наконец надену майку сборной Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Федерация футбола Армении (FFA).
Байрамян родился в Армении, однако был заигран за молодёжные сборные России U-18, U-19 и U-21, в составе которых в общей сложности провёл 16 матчей и забил три мяча.
Ранее FFA объявила, что Байрамян будет выступать за сборную Армении.