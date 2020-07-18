Подруга Александровской рассказала о депрессии погибшей фигуристки

Амина Атаханова, подруга погибшей фигуристки Екатерины Александровской, рассказала о депрессии у чемпионки мира среди юниоров.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Атаханова заявила, что у Александровской была депрессия после получения травмы, из-за которой распалась пара фигуристки с австралийцем Харли Уиндзором и ей пришлось вернуться в Россию.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о её болезни.