Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве команды с подмосковными «Химками».
Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»
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«До моего прихода проводились какие-то встречи. Но официальных предложений клубу не поступало, и всерьёз такое партнёрство не рассматривалось. Сейчас мне передают дела, подобные решения не могут быть приняты без моего участия», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Недавно в прессе появилась информация, согласно которой «Спартак» может оказать «Химкам» финансовую поддержку для выхода в РПЛ, а в дальнейшем клубы будут сотрудничать.

Ранее в «Химках» оценили вероятность выступления клуба в РПЛ в следующем сезоне.

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