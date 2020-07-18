В «Химках» оценили вероятность выступления клуба в РПЛ в следующем сезоне
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«В понедельник всё будет понятно. Есть большая вероятность, что «Химки» выступят в РПЛ», — цитирует Иванова ТАСС.
По его словам, поиск спонсора для клуба находится в заключительной стадии.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.
Ранее Андрей Червиченко назвал слухи о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» шпилькой в адрес «Зенита» и «Газпрома».