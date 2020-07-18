Червиченко назвал слухи о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» шпилькой в адрес «Зенита» и «Газпрома»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко оценил перспективу сотрудничества этих клубов.

Ранее сообщалось о намерении красно-белых оказать финансовую помощь подмосковной команде, которой не хватает средств для выступления в Российской премьер-лиге.

По словам Червиченко, слухи о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» появились давно.

«Но я думаю, это очередная шпилька в адрес «Зенита» и «Газпрома». Они же раздувают тему, что у «Зенита» всегда есть в запасе очки с «Оренбургом» и ещё кем-то. Видимо, решили тоже попробовать эту схему», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он также заметил, что от возможного сотрудничества больше выиграют «Химки».

«Ничего плохого в этом сотрудничестве не вижу, главное, чтобы никому не залетела дурная мысль попросить «Химки» пойти навстречу, если «Спартаку» будут нужны очки. Это будет совсем нехорошо, а во всём остальном я вижу только плюсы», — резюмировал бизнесмен.

Ранее министр спорта Подмосковья прокомментировал слухи о помощи «Химкам» со стороны «Спартака».