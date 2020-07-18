Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днём рождения, упомянув предстоящий матч с «Зенитом»
- @fcsm_official
«Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года. Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе! Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье», — подписан ролик в Twitter «Спартак».
На видео игроки «Спартака» также заявили, что постараются победить «Зенит» в ближайшем матче.
Матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.
Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов.
🎉Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!
Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье😉 pic.twitter.com/t21mKlsS22