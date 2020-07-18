Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днём рождения, упомянув предстоящий матч с «Зенитом»

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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, на котором игроки команды поздравили генерального директора команды Шамиля Газизова с днём рождения.
Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днём рождения, упомянув предстоящий матч с «Зенитом»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года. Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе! Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье», — подписан ролик в Twitter «Спартак».

На видео игроки «Спартака» также заявили, что постараются победить «Зенит» в ближайшем матче.

Матч полуфинала Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30. 

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов.

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