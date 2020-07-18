Широков о Тедеско: видимо, ничего нового он дать «Спартаку» не может

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Даже с таким составом они обязаны были быть в пятёрке лучших. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть», — сказал Широков в эфире «Радио Зенит».

По его мнению, по сравнению с осенью в игре красно-белых ничего не изменилось. Он также предположил, что игроки разочарованы футболом, который они показывают.

«Тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей — это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против «Спартака», тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается», — добавил Широков.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 29 туров, набрав 36 очков.

Ранее Широков предположил, что «Спартак» может противопоставить «Зениту».