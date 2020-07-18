Шубенков прокомментировал ответ Минспорта на письмо легкоатлетов к Путину

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков опубликовал ответ Министерства спорта на открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину по поводу кризисной ситуации во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Фотографию документа спортсмен выложил в Instagram.

«Минспорт России не наделён функциями по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности», — сообщается, в частности, в тексте.

Сам Шубенков прокомментировал ответ Минспорта так: «В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами».

Ранее стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВФЛА после ухода Евгения Юрченко.