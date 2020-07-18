Шубенков прокомментировал ответ Минспорта на письмо легкоатлетов к Путину
- Reuters
Фотографию документа спортсмен выложил в Instagram.
«Минспорт России не наделён функциями по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Соответственно, общественные организации самостоятельно принимают решение о направлении развития в рамках своей деятельности», — сообщается, в частности, в тексте.
Сам Шубенков прокомментировал ответ Минспорта так: «В двух словах: мы очень обеспокоены и в рамках закона помогаем, но остальное давайте сами».
Ранее стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВФЛА после ухода Евгения Юрченко.