«Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между московскими командами

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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между столичными командами в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между московскими командами
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В таблице, которая опубликована в Twitter красно-белых, «Спартак» занял первое место, набрав 11 очков.

Вторым стало «Динамо» (8), Тройку лучших замкнул ЦСКА (7), а на четвёртой строчке расположился «Локомотив» (7).

«Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении «Спартака».

В общей таблице РПЛ «Спартак» находится на девятом месте. 

Ранее Валерий Кечинов выразил мнение, что победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи команды.

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