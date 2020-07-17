«Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между московскими командами
- @fcsm_official
В таблице, которая опубликована в Twitter красно-белых, «Спартак» занял первое место, набрав 11 очков.
Вторым стало «Динамо» (8), Тройку лучших замкнул ЦСКА (7), а на четвёртой строчке расположился «Локомотив» (7).
«Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении «Спартака».
В общей таблице РПЛ «Спартак» находится на девятом месте.
Ранее Валерий Кечинов выразил мнение, что победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи команды.
🔴⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q