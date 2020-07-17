«Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между московскими командами

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал турнирную таблицу по итогам матчей между столичными командами в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В таблице, которая опубликована в Twitter красно-белых, «Спартак» занял первое место, набрав 11 очков. Вторым стало «Динамо» (8), Тройку лучших замкнул ЦСКА (7), а на четвёртой строчке расположился «Локомотив» (7). «Москва — красно-белая!» — говорится в сообщении «Спартака». В общей таблице РПЛ «Спартак» находится на девятом месте. Ранее Валерий Кечинов выразил мнение, что победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи команды. 🔴⚪️ Москва — красно-белая!



Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020