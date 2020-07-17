Кечинов: победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче команды в полуфинале Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Кечинов: победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи
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«Победа над «Ахматом» добавила положительных эмоций, но это малость. Игра с «Зенитом» будет совершенно другой, ведь она с принципиальнейшим соперником», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он отметил, что для подопечных Доменико Тедеско это последний шанс на попадание в еврокубки и последняя возможность хотя бы немного сгладить сезон.

«Победа в Кубке может перекрыть все неудачи, которые были у команды в последнее время», — добавил Кечинов.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Сергей Семак выразил мнение, что в предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком» нет фаворита.

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