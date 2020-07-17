Кавазашвили предложил отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»

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Бывший голкипер московского «Спартака», член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили предложил отстранить нападающих петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна от матча полуфинала Кубка России.
Кавазашвили предложил отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»
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«Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака». Его позиция мне непонятна», — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».

По его мнению, нельзя называть обычным баловством подобное поведение футболистов, подчеркнув, что игроки подают дурной пример юным болельщикам.

«Моё мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России со «Спартаком» и оштрафовать каждого на 300 тысяч. Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение», — добавил Кавазашвили.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее Валерий Кечинов выразил мнение, что победа «Спартака» в полуфинале Кубка России может перекрыть все последние неудачи команды.

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