Экс-футболист «Спартака» Шюррле объяснил решение завершить карьеру в 29 лет

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Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле прокомментировал своё решение завершить карьеру в возрасте 29 лет.
Экс-футболист «Спартака» Шюррле объяснил решение завершить карьеру в 29 лет
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это решение зрело во мне долгое время. Всегда нужно играть определённую роль, чтобы выжить в каком-то деле. В противном случае ты потеряешь работу и не получишь нового предложения», — цитирует Шюррле Der Spiegel

Шюррле выступал за такие клубы, как немецкие «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также английский «Челси». Последним клубом в игровой карьере немецкого форварда стал московский «Спартак», за который он отыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Шюррле объявил о завершении карьеры.

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