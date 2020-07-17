Чемпион мира по футболу Шюррле объявил о завершении карьеры
- РИА Новости
«Это решение созрело давно, мне больше не нужны аплодисменты», — приводит слова Шюррле Der Spiegel.
Шюррле выступал за такие клубы, как немецкие «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также английский «Челси». Последним клубом в игровой карьере немецкого форварда стал московский «Спартак», за который он отыграл 18 матчей и забил два мяча.
В составе сборной Германии, с которой он стал чемпионом мира, Шюррле отыграл 57 матчей и забил 22 мяча.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле.