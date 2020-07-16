Ганус ответил Канделаки на призыв уйти в отставку

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не намерен следовать призыву генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки сложить с себя полномочия.
Ганус ответил Канделаки на призыв уйти в отставку
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Да с какого перепуга? Кто она такая, чтобы я уходил в отставку? Она медиаперсона, ну и что? Я честный человек и честно выполняю свои обязанности. То, что сейчас идёт — я разобрал всё по полочкам. Это всё шито белыми нитками. Хорошо, она высказалась, что я должен делать? На колени упасть? Тина Канделаки — это авторитет в области антидопинга что ли? Или какой-то эталон морали? Я профессионально уважаю Тину: она медийная фигура, действительно красивая, яркая и выразительная женщина. Но это не значит, что нужно делать заявления, тем более безосновательно», — цитирует Гануса Sport24

Также глава РУСАДА назвал результаты аудита атакой на свою персону.

«Если бы люди знали, что за этим стоит. Всё сфабриковано — это девяностые. На меня идёт преднамеренная атака, уже вторая. Первая была в феврале этого года. Но я хочу сказать, что все должны осознавать последствия. Каждому воздастся по делам, поэтому дайте время, я честный человек, и у меня великолепная команда», — сказал Ганус.

Ранее Канделаки призвала Гануса покинуть пост главы РУСАДА.

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