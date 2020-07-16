Канделаки призвала Гануса покинуть пост главы РУСАДА

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки призвала гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса уйти в отставку.

«Я рада за Юрия Гануса — английский язык он за счёт РУСАДА подтянул, привык сыпать обвинениями, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности. Уже перечислены все «недостатки» бухгалтерии, и очевидно, что работа твоя больше похожа на саботаж. По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление. Так чего вы ждёте? Если ты декларировал свою принципиальность и прогорел на проверке, то зачем ждать увольнения? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», — написала Канделаки в Telegram.

Ранее Ганус опроверг наличие серьёзных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА.