Канделаки призвала Гануса покинуть пост главы РУСАДА

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки призвала гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса уйти в отставку.
Канделаки призвала Гануса покинуть пост главы РУСАДА
  • РИА Новости

«Я рада за Юрия Гануса — английский язык он за счёт РУСАДА подтянул, привык сыпать обвинениями, а проблемы нашего спорта так и висят в параллельной от него реальности. Уже перечислены все «недостатки» бухгалтерии, и очевидно, что работа твоя больше похожа на саботаж. По-моему, человек, сохраняющий остатки совести, в такой ситуации просто пишет заявление. Так чего вы ждёте? Если ты декларировал свою принципиальность и прогорел на проверке, то зачем ждать увольнения? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», — написала Канделаки в Telegram

Ранее Ганус опроверг наличие серьёзных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА.

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