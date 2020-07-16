Вратарь «Знамени Труда» выписан из больницы после перенесённого удара молнии

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Генеральный директор «Знамени Труда» из Орехово-Зуева Игорь Майоров сообщил, что голкипер команды Иван Заборовский, в которого попала молния, выписан из больницы.
Вратарь «Знамени Труда» выписан из больницы после перенесённого удара молнии
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«Заборовского сегодня выписали из больницы. Мы ещё не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас пройдёт награждение, будет чествование его, тренера, который его спас. Мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним подпишем профессиональный контракт. Мы общались, он чувствует себя хорошо, проходит процедуры», — цитирует Майорова ТАСС.

16-летний Заборовский перенёс попадание молнии во время тренировки.

Ранее Шунин подарил именные перчатки вратарю клуба ПФЛ, в которого попала молния.

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