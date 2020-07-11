Шунин подарил именные перчатки вратарю клуба ПФЛ, в которого попала молния
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- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter сборной России по футболу.
«Иван, я слышал, что ты идёшь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе именные перчатки и бутсы», — сказал Шунин на видео.
5 июля 16-летнего Заборовского на тренировке ударило молнией. Спортсмен был госпитализирован и несколько дней находился в коме.
Ранее тренер «Знамени Труда» рассказал, как спас вратаря, в которого попала молния.
Иван Заборовский – голкипер. Шесть дней назад на тренировке в него попала молния. К счастью, всё обошлось и футболист идёт на поправку. Антон Шунин от вратарского братства сборной поддержал Ивана.— Сборная России (@TeamRussia) July 11, 2020
⠀#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/3gA2bz1REK