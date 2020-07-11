Шунин подарил именные перчатки вратарю клуба ПФЛ, в которого попала молния

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подарил именные перчатки и бутсы голкиперу клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, который пережил удар молнии.

Об этом сообщается в Twitter сборной России по футболу.

«Иван, я слышал, что ты идёшь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе именные перчатки и бутсы», — сказал Шунин на видео.

5 июля 16-летнего Заборовского на тренировке ударило молнией. Спортсмен был госпитализирован и несколько дней находился в коме.

Ранее тренер «Знамени Труда» рассказал, как спас вратаря, в которого попала молния.