Шунин подарил именные перчатки вратарю клуба ПФЛ, в которого попала молния

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подарил именные перчатки и бутсы голкиперу клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, который пережил удар молнии.
Шунин подарил именные перчатки вратарю клуба ПФЛ, в которого попала молния
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter сборной России по футболу.

«Иван, я слышал, что ты идёшь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе именные перчатки и бутсы», — сказал Шунин на видео.

5 июля 16-летнего Заборовского на тренировке ударило молнией. Спортсмен был госпитализирован и несколько дней находился в коме. 

Ранее тренер «Знамени Труда» рассказал, как спас вратаря, в которого попала молния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить