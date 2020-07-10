Тренер «Знамени Труда» рассказал, как спас вратаря, в которого попала молния

Детский тренер футбольной школы «Знамя Труда» Антон Басов, оказавший первую помощь вратарю Ивану Заборовскому, в которого попала молния во время тренировки, рассказал о своих действиях во время инциденте.

«Я не знаю почему, но сразу подумал, что это именно молния. Я когда подбежал, его первым делом развернул: у него вся футболка на груди сгорела. Вот в этот момент понял, что это, похоже, молния ударила. Но я согласен, поверить, что в человека ни с того ни с сего попала молния посреди футбольного поля, решительно невозможно», — цитирует Басова РИА Новости.

По его словам, он сам не видел момент удара молнии, но услышал сильный хлопок, после чего все побежали к голкиперу оказывать первую помощь. Он отметил, что некоторое время игрок совсем не дышал.

«По времени точно не могу сказать, минуту, две или меньше он не дышал. Потом, после того как мы провели терапию, он задышал, и я почувствовал, что сердце забилось, пульс появился», — добавил Басов.

5 июля 16-летнего Заборовского на тренировке ударило молнией. Спортсмен был госпитализирован и несколько дней находился в коме.

Ранее вратарь «Знамени Труда» рассказал о своём самочувствии после удара молнией.