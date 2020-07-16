Игонин считает, что жалобы «Спартака» на судейство обусловлены нервами перед матчем с «Зенитом»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин не считает, что причиной текущего положения в турнирной таблице московского «Спартака» является необъективное судейство.

«Мне кажется, они просто нервничают перед игрой с «Зенитом», не более того. Ведь у «Спартака» будет единственный шанс реабилитироваться в нынешнем сезоне. Они хотят сказать, что судьи виноваты в их ошибках? А у самих дорогие футболисты сидят в запасе, директор увольняется, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице, хотя недавно ещё была чемпионом России. Явно не в арбитрах дело, а существуют более глобальные проблемы. Понятно, что «Спартак» — серьёзная организация, и РФС придётся им ответить. Но письмо туда может написать любой, поэтому всерьёз это воспринимать не стоит», — заявил Игонин RT.

После ряда судейских решений против своей команды владелец «Спартака» Леонид Федун предложил запустить хештег «судите «Спартак», как «Зенит», и мы будем чемпионами».

Матч 1/2 Кубка России между этими командами состоится 19 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее Кечинов заявил, что после возобновления РПЛ можно заменить постоянные ошибки не в пользу «Спартака».