Кечинов: после возобновления РПЛ можно заметить постоянные ошибки не в пользу «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал жалобы руководства и тренерского состава клуба на необъективное судейство по отношению к красно-белым.

«Если посмотреть каждую игру «Спартака» после возобновления чемпионата, то можно заметить постоянные ошибки не в их пользу. Не засчитываются чистые голы, не назначаются пенальти. Например, отменили взятие ворот «Тамбова» Александром Соболевым, хотя никакого нарушения там не было. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому правильно они хотят, чтобы на судейство обратили внимание. Ни о каком давлении на РФС речи не идёт. Не знаю, есть ли разборы действий арбитров после игр, но мы видели явные ошибки», — заявил Кечинов в беседе с RT.

При этом он не согласился с представителями «Фратрии» в том, что арбитры должны отчитываться о своих решениях после матчей.

«Не думаю. Мне кажется, наоборот, возникнет ещё более напряжённая обстановка вокруг судей и это никак не поможет», — добавил Кечинов.

Ранее фанаты «Спартака» обратились к главе РФС по поводу судейства на матчах команды.