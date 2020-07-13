Баскетболист «Хьюстона» Уэстбрук заболел коронавирусом

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

«Мой тест на COVID-19 дал положительный результат ещё до отъезда команды в Орландо. В настоящее время я чувствую себя хорошо, я на карантине и с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к команде, когда буду чист от вируса. Спасибо за добрые пожелания и поддержку. Пожалуйста, воспримите этот вирус серьёзно и носите маску», — написал Уэстбрук в своём Instagram.

Сезон НБА, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейленд» в Орландо. В рестарте сезона примут участие 22 команды.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» потерял Рондо на шесть-восемь недель из-за перелома пальца.