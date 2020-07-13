«Лейкерс» потерял Рондо на 6—8 недель из-за перелома пальца

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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо выбыл из строя на 6—8 недель из-за перелома пальца.
«Лейкерс» потерял Рондо на 6—8 недель из-за перелома пальца
  • Reuters

Как сообщает ESPN, Рондо предстоит операция из-за перелома большого пальца правой руки, который он получил на тренировке.

34-летний Рондо в нынешнем сезоне набирал в среднем за матч 7,1 очка, выполнял 3,0 подбора и 5,0 передач.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что лига вернётся 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пополнил состав чемпионом НБА.

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