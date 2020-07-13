Губерниев заявил, что не удивлён отставкой Юрченко

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко уйти в отставку.

«Я не удивлён отставкой Юрченко. Человек приходил, чтобы попытаться изменить ситуацию, но мы видим, что не получается диалога с международными структурами. С учётом тех штрафов и отсутствия взаимопонимания, может, действительно нужно как-то сделать некое обнуление ситуации для того, чтобы попробовать вновь выстроить взаимоотношения с World Athletics», — цитирует Губерниева Sport24.

Также известный комментатор выразил мнение, что из-за проблем ВФЛА Россия теряет поколение спортсменов.

«Вы знаете, мы теряем поколение спортсменов. Пять лет уже, куда стремится нашим детям и молодёжи? Люди уже смотрят в сторону других государств. Посмотрим, что будет дальше, но в любом случае я очень переживаю за нашу лёгкую атлетику. Надеюсь, что эта отставка и какие-то следующие шаги наконец будут по-настоящему конструктивными. Может быть, Юрченко даже в жертву себя принёс каким-то таким образом», — добавил Губерниев.

Юрченко ушёл в отставку с поста главы ВФЛА спустя три с половиной месяца после назначения.

Ранее глава ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке.